Песков: в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации

Он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям.

В Воронежской области военный комиссариат и администрации муниципалитетов начали вручать повестке. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в региональном правительстве.

Целью вручения повесток названа актуализация данных воинского учета.

Повышение призывного возраста до 30 лет положительно скажется на бюджете страны, заявил ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его мнению, такая мера повысит качество призывного состава, передает НСН.

