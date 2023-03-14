В Воронежской области начали вручать повестки
Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручать повестки, сообщило правительство региона.
В правительстве назвали проверку актуальности данных воинского учёта в региональных военкоматах целью вручения повесток.
Добавляется, что повестки мужчинам планируют вручать по месту жительства и их работы.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудников украинских военкоматов отправили воевать. Приказ исходил от Министерства обороны страны. Это произошло из-за провала плана по мобилизации. Отмечается, что само мероприятие протекало очень вяло и заняло больше планируемого времени.
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