Правительство признало усталость россиян от самоизоляции

Российское правительство думает об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как население страны от них устало. Об этом в ходе совещания со специалистами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», - сказала она, напомнив, что страна живет в режиме самоизоляции уже месяц.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что введенные в стране ограничения будут сниматься постепенно. По ее словам, власть не заинтересована в том, чтобы держать людей дома, однако сейчас это просто необходимо.

Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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