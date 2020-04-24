Правительство признало усталость россиян от самоизоляции
Российское правительство думает об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как население страны от них устало. Об этом в ходе совещания со специалистами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», - сказала она, напомнив, что страна живет в режиме самоизоляции уже месяц.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что введенные в стране ограничения будут сниматься постепенно. По ее словам, власть не заинтересована в том, чтобы держать людей дома, однако сейчас это просто необходимо.
Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru