Правительство признало усталость россиян от самоизоляции

«Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», - сказала она, напомнив, что страна живет в режиме самоизоляции уже месяц.



Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что введенные в стране ограничения будут сниматься постепенно. По ее словам, власть не заинтересована в том, чтобы держать людей дома, однако сейчас это просто необходимо.



Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.

