В Калининградской области с 12 мая откроются торговые центры

Отмечается, что время работы торговых центров будет сокращено с 10 до 18 часов в будние дни. В свою очередь, парикмахерским будет разрешено предлагать клиентам услуги только по стрижке и укладке волос. Салонам красоты также будет пока запрещено проводить ряд косметических процедур.

В Калининградской области режим самоизоляции действует до 11 мая. Ранее 29 апреля в регионе заработали промышленные магазины с отдельным входом и при соблюдении определенных мер безопасности.

Между тем, в правительстве отметили, что до 31 мая режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также до конца мая сохранится требование самоизоляции на 2 недели для прилетающих в регион.

