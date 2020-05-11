В Калининградской области с 12 мая откроются торговые центры
В Калининградской области с 12 мая в ограниченном режиме из-за коронавируса откроются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство по региону.
Отмечается, что время работы торговых центров будет сокращено с 10 до 18 часов в будние дни. В свою очередь, парикмахерским будет разрешено предлагать клиентам услуги только по стрижке и укладке волос. Салонам красоты также будет пока запрещено проводить ряд косметических процедур.
В Калининградской области режим самоизоляции действует до 11 мая. Ранее 29 апреля в регионе заработали промышленные магазины с отдельным входом и при соблюдении определенных мер безопасности.
Между тем, в правительстве отметили, что до 31 мая режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также до конца мая сохранится требование самоизоляции на 2 недели для прилетающих в регион.
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