Микробиолог рассказал о влиянии жаркого лета на распространение COVID-19
Влияние жаркого лета на распространение коронавирусной инфекции в России оценил микробиолог Евгений Плисов. Как сообщает телеканал «Звезда», специалист заявил, что установить прямую зависимость между температурой выше +30 или +40 градусов и темпами распространения COVID-19 достаточно сложно. Однако он высказал мнение о том, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения вируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус теряет инфекционную активность при температуре +30 градусов и выше. Кроме того, специалисты ведомства подчеркнули, что губительное влияние на COVID-19 оказывает солнечные лучи и отсутствие влаги. Однако для полного разрушения коронавируса, по мнению экспертов, необходима температура не ниже 70 градусов, пишет Ura.ru.
Между тем, завтра, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое похолодание более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.
А вот в азиатской части России, напротив, сохранится жаркая погода. Как отметил Роман Вильфанд, устойчивое тепло – до 26-28 градусов – ждет жителей Урала, Тюменской области, юга Красноярского края, а также Тывы и Хакасии. В Омской области днем, по словам синоптика, столбики термометров могут подняться до «фантастических» отметок +35 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
- В Профсоюзе полиции оправдали беседы с нарушителями самоизоляции
- МВД предупреждает о новых видах мошенничества на фоне пандемии
- Озверевшие на карантине. Психолог призвал публично наказывать нарушителей самоизоляции
- «Динамика положительная»: Врачи оценили состояние Михаила Мишустина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru