Микробиолог рассказал о влиянии жаркого лета на распространение COVID-19

Влияние жаркого лета на распространение коронавирусной инфекции в России оценил микробиолог Евгений Плисов. Как сообщает телеканал «Звезда», специалист заявил, что установить прямую зависимость между температурой выше +30 или +40 градусов и темпами распространения COVID-19 достаточно сложно. Однако он высказал мнение о том, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус теряет инфекционную активность при температуре +30 градусов и выше. Кроме того, специалисты ведомства подчеркнули, что губительное влияние на COVID-19 оказывает солнечные лучи и отсутствие влаги. Однако для полного разрушения коронавируса, по мнению экспертов, необходима температура не ниже 70 градусов, пишет Ura.ru.