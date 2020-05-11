Микробиолог рассказал о влиянии жаркого лета на распространение COVID-19

Влияние жаркого лета на распространение коронавирусной инфекции в России оценил микробиолог Евгений Плисов. Как сообщает телеканал «Звезда», специалист заявил, что установить прямую зависимость между температурой выше +30 или +40 градусов и темпами распространения COVID-19 достаточно сложно. Однако он высказал мнение о том, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус теряет инфекционную активность при температуре +30 градусов и выше. Кроме того, специалисты ведомства подчеркнули, что губительное влияние на COVID-19 оказывает солнечные лучи и отсутствие влаги. Однако для полного разрушения коронавируса, по мнению экспертов, необходима температура не ниже 70 градусов, пишет Ura.ru.

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Между тем, завтра, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое похолодание более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.

А вот в азиатской части России, напротив, сохранится жаркая погода. Как отметил Роман Вильфанд, устойчивое тепло – до 26-28 градусов – ждет жителей Урала, Тюменской области, юга Красноярского края, а также Тывы и Хакасии. В Омской области днем, по словам синоптика, столбики термометров могут подняться до «фантастических» отметок +35 градусов.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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