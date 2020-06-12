В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

Власти Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия до особого распоряжения. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет был введен на территории региона 28 марта. Ранее планировалось, что он продлится до 15 июня.

Также в правительстве региона отметили, что в области сохранится необходимость двухнедельного карантина для всех прилетающих из других регионов. Кроме того, в регионе режим самоизоляции продолжает действовать для людей из группы риска по заражению коронавирусом.

На прошло неделе сообщалось, что в Калининградской области был открыт въезд в приморские города на личном транспорте.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКалининградская Область
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