В Калининградской области откроют проезд к приморским городам на личном транспорте
Власти Калининградской области откроют въезд в приморские города на личном транспорте в предстоящие выходные. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее в города приморской зоны - Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск – можно было добраться на общественном транспорте, в том числе на «Ласточке».
Между тем, как пишет агентство, в приморских городах останутся закрытыми пляжи, променады и места общественного питания. В штабе отметили, что на ближайшие выходные большого потока людей к прибрежным городам не ожидается, поскольку прогнозируется облачная погода с дождем.
По данным на 5 июня, в области было подтверждено 1700 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Непродовольственные магазины в Петербурге откроются 8 июня
- В Саратовской психобольнице зафиксирована вспышка коронавируса
- Глава Минздрава сообщил о переломе ситуации с коронавирусом
- Жена Кокшенова рассказала о причинах смерти артиста
- Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru