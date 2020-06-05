В Калининградской области откроют проезд к приморским городам на личном транспорте

Ранее в города приморской зоны - Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск – можно было добраться на общественном транспорте, в том числе на «Ласточке».

Между тем, как пишет агентство, в приморских городах останутся закрытыми пляжи, променады и места общественного питания. В штабе отметили, что на ближайшие выходные большого потока людей к прибрежным городам не ожидается, поскольку прогнозируется облачная погода с дождем.

По данным на 5 июня, в области было подтверждено 1700 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.







