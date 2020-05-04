В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе отказались работать около 350 человек медицинских сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравченко, среди отказавшихся около 100 врачей и порядка 250 среднего медперсонала. Он отметил, что они оставили работу еще до начала коронавирусной истории, поэтому с начала эпидемии регион столкнулся с серьезной нехваткой медперсонала.

Кравченко подчеркнул, что сегодня врачи находятся в группе риска, в частности, в Калининградской области лечение от COVID-19 сегодня проходят 93 медицинских сотрудника.

Ранее сегодня стало известно, что в Хакасии скончался 26-летний врач после заражения коронавирусом.







