В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе отказались работать около 350 человек медицинских сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кравченко, среди отказавшихся около 100 врачей и порядка 250 среднего медперсонала. Он отметил, что они оставили работу еще до начала коронавирусной истории, поэтому с начала эпидемии регион столкнулся с серьезной нехваткой медперсонала.
Кравченко подчеркнул, что сегодня врачи находятся в группе риска, в частности, в Калининградской области лечение от COVID-19 сегодня проходят 93 медицинских сотрудника.
Ранее сегодня стало известно, что в Хакасии скончался 26-летний врач после заражения коронавирусом.
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