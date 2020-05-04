В Хакасии умер 26-летний врач после заражения коронавирусом

По данным властей, врач находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уточняется, что молодой человек проходил лечение в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Умерший был сотрудником травматологического отделения Абаканской межрайонной клинической больницы.

Согласно данным властей Хакасии, в республике с начала распространения коронавируса зафиксировано 302 случая заражения. Вылечились 25 пациентов, 8 человек умерли, еще 270 остаются на лечении.







