В Хакасии умер 26-летний врач после заражения коронавирусом

Власти Хакасии заявили о смерти 26-летнего врача-трамотолога, у которого был положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

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По данным властей, врач находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уточняется, что молодой человек проходил лечение в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Умерший был сотрудником травматологического отделения Абаканской межрайонной клинической больницы.

Согласно данным властей Хакасии, в республике с начала распространения коронавируса зафиксировано 302 случая заражения. Вылечились 25 пациентов, 8 человек умерли, еще 270 остаются на лечении.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусХакасияВрачи
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