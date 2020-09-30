В Калининградской области из-за COVID-19 запретили свадьбы и корпоративы

С 1 октября в Калининградской области в связи с ростом числа заражений коронавирусом запрещены свадьбы и корпоративы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, передает ТАСС.

Ограничение не затронет театры и концертные залы, так как есть возможность рассадить зрителей, обеспечив безопасную социальную дистанцию. Кинотеатрам же разрешили работать только по будням.

В общественных местах жители должны соблюдать обязательный масочный режим.