В Калининградской области из-за COVID-19 запретили свадьбы и корпоративы
С 1 октября в Калининградской области в связи с ростом числа заражений коронавирусом запрещены свадьбы и корпоративы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, передает ТАСС.
Ограничение не затронет театры и концертные залы, так как есть возможность рассадить зрителей, обеспечив безопасную социальную дистанцию. Кинотеатрам же разрешили работать только по будням.
В общественных местах жители должны соблюдать обязательный масочный режим.
Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, исключение составит матч «Локомотив» – «Балтика», но и там число зрителей будет ограничено.
Предварительно ограничения губернатор ввел на один месяц.
За последние сутки в Калининградской области зафиксировано 54 новых случаев заражения ковидом. В последний раз столько инфицированых отмечалось в регионе 2 июля.
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что коронавирус обнаружен у 139 учащихся школ региона, сообщает телеканал «360». По его словам, такой показатель не очень критичен, гораздо хуже дела обстоят с ОРВИ.
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