В Калининграде отмечают праздник длинной колбасы

Праздник длинной колбасы отмечают в Калининграде в этом году 8 февраля - у Фридрихсбургских исторических городских ворот, 9 февраля — у Королевских.

Традиция возникла в Кенигсберге в 1520 году, когда мясники пронесли по городу колбасу длиной в 41 локоть (около 16 м. — прим. НСН).

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в эфире НСН предложила здоровую альтернативу колбасе, которая сопоставима с ней по цене. Диетолог призвала употреблять запеченое мясо.

