В Калининграде отмечают праздник длинной колбасы
Гостей старинного прусского праздника длинной колбасы, который проходит в Калининграде, накормили 100-килограммовой колбасой, информирует РИА Новости.
Угощение на специальных носилках доставили шесть человек – колбаса оказалась три метра длиной, диаметр изделия превысил 20 см.
Инициатором традиционного гастрономического фестиваля «Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы» является калининградский Музей Мирового океана. Фестиваль начинается с пушечного залпа и праздничного «колбасного шествия» мясников. Горожан местные производители угощают в этот день хлебом и колбасами, артисты и музыканты готовят спектакли и представления.
Праздник длинной колбасы отмечают в Калининграде в этом году 8 февраля - у Фридрихсбургских исторических городских ворот, 9 февраля — у Королевских.
Традиция возникла в Кенигсберге в 1520 году, когда мясники пронесли по городу колбасу длиной в 41 локоть (около 16 м. — прим. НСН).
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в эфире НСН предложила здоровую альтернативу колбасе, которая сопоставима с ней по цене. Диетолог призвала употреблять запеченое мясо.
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