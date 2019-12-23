Путин пошутил над полпредом Устиновым из-за палки колбасы
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Адыгею подшутил над своим полномочным представителем Владимиром Устиновым.
Иронию главы государства вызвало то, что на сельскохозяйственной выставке полпред взял палку колбасы. Президент попросил Устинова вернуть колбасу на место, передает РИА Новости.
«Верни колбасу, все прощу», - снова пошутил президент.
В ходе визита в Адыгею президент России посетил выставку продукции агропромышленного комплекса региона, на котором 360 наименований продукции, включая знаменитый адыгейский сыр, сообщают argumenti.ru.
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