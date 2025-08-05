Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ получил за взятку девять лет колонии
Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, речь идёт о сумме в восемь млн рублей от АО «Изумруд» за общее покровительство. При передаче первой части взятки в размере трёх млн рублей Лопатиева задержали.
По решению суда, ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Лопатиева оштрафовали на 16,5 млн рублей и запретили ему занимать должности в органах госвласти сроком на три года.
Ранее бывшие должностные лица парка «Патриот» были приговорены к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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