Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ получил за взятку девять лет колонии

По версии следствия, речь идёт о сумме в восемь млн рублей от АО «Изумруд» за общее покровительство. При передаче первой части взятки в размере трёх млн рублей Лопатиева задержали.

По решению суда, ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Лопатиева оштрафовали на 16,5 млн рублей и запретили ему занимать должности в органах госвласти сроком на три года.

Ранее бывшие должностные лица парка «Патриот» были приговорены к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

