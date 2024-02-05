В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение сигарет на 85 миллионов рублей

Суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела, сообщает в своем Telegram-канале областной суд.

Отмечается, что общая сумма «конфискации» составила 85,8 миллиона рублей. Им назначили семь лет лишения свободы за кражу.

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Ранее закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, инцидент произошёл 4 февраля в московском аэропорту «Внуково».

По данным ведомства, полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения. Нм мужчину, курившего около стойки регистрации терминала «А» был составлен административный протокол по статье о нарушении закона о запрете курения табака на отдельных территориях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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