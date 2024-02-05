В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение сигарет на 85 миллионов рублей
Суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела, сообщает в своем Telegram-канале областной суд.
Отмечается, что общая сумма «конфискации» составила 85,8 миллиона рублей. Им назначили семь лет лишения свободы за кражу.
Ранее закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, инцидент произошёл 4 февраля в московском аэропорту «Внуково».
По данным ведомства, полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения. Нм мужчину, курившего около стойки регистрации терминала «А» был составлен административный протокол по статье о нарушении закона о запрете курения табака на отдельных территориях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru