Полицейские предотвратили контрабанду опасных препаратов в Карачаево-Черкесии
Сотрудники правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии предотвратили контрабанду средств для похудения, содержащих сибутрамин. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на МВД России.
Отмечается, что при получении партии товара на почте была задержана 60-летняя жительница аула Икон-Халк. У нее изъяли десять металлических коробок с капсулами, содержащими 120 граммов сибутрамина.
Полицейским удалось установить, что задержанная сбывала по почте опасные препараты. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к преступлению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru