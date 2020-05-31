В кабмине утвердили порядок выплат волонтерам

Так, выплата на сопровождение одного человека в период с 1 апреля по 30 июня составит 12130 рублей. Получить эти средства можно, подав необходимые документы в Пенсионный фонд или оформив через Единый портал госуслуг.

Оформить материальную помощь можно до 1 октября 2020 года.

На эти цели из резервного фонда правительства выделено 145,6 миллионов рублей. Соответствующее решение принято в минувший четверг на заседании кабмина.

