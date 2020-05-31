В кабмине утвердили порядок выплат волонтерам
Для волонтеров, которые в период пандемии коронавируса взяли под временную опеку или проживание престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов, Правительством России утверждены правила специальных выплат, сообщает «Российская газета».
Так, выплата на сопровождение одного человека в период с 1 апреля по 30 июня составит 12130 рублей. Получить эти средства можно, подав необходимые документы в Пенсионный фонд или оформив через Единый портал госуслуг.
Оформить материальную помощь можно до 1 октября 2020 года.
На эти цели из резервного фонда правительства выделено 145,6 миллионов рублей. Соответствующее решение принято в минувший четверг на заседании кабмина.
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