В кабмине утвердили порядок выплат волонтерам

Для волонтеров, которые в период пандемии коронавируса взяли под временную опеку или проживание престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов, Правительством России утверждены правила специальных выплат, сообщает «Российская газета».

К проекту «Мы вместе» присоединились более 21 тысячи волонтеров

Так, выплата на сопровождение одного человека в период с 1 апреля по 30 июня составит 12130 рублей. Получить эти средства можно, подав необходимые документы в Пенсионный фонд или оформив через Единый портал госуслуг.

Оформить материальную помощь можно до 1 октября 2020 года.

На эти цели из резервного фонда правительства выделено 145,6 миллионов рублей. Соответствующее решение принято в минувший четверг на заседании кабмина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВолонтерыВыплатыПравительство России
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