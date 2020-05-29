К проекту «Мы вместе» присоединились более 21 тысячи волонтеров

В течение двух месяцев в качестве добровольцев на портале мывместе.мосволонтер.рф зарегистрировались более 21 тысячи человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что волонтеры доставляют продукты, лекарства и другие необходимые вещи пожилым москвичам, многодетным семьям и тем, кому необходимо особое внимание во время действия режима самоизоляции.

Наталья Сергунина отметила, что за прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тысячам москвичей. Количество обработанных звонков за это время превышает 137 тысяч.

Добавим, волонтерский корпус всероссийской акции «Мы вместе» включает девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Все добровольцы, участвующие в акции, проходят дистанционное обучение и инструктаж. А перед тем, как отправиться на выезд по заявкам, их ждет обязательная процедура измерения температуры. Кроме того, они получают все необходимые средства индивидуальной защиты.