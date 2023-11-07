В Москве представили поезд Деда Мороза

ОАО «РЖД» показали в Москве поезд Деда Мороза. Как сообщает РИА Новости, это совместный проект холдинга и правительства Вологодской области.

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Отмечается, что 11 ноября поезд отправится из Великого Устюга по городам России. Запланированы остановки в 80 населённых пунктах. В большая праздничная программа пройдёт в 65 из них, ещё в 15 городах представят короткую программу.

Возвращение поезда в Великий Устюг запланировано на 13 января.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила, что новогодние выходные продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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