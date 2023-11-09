«"Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров - именно столько он проехал за три месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Подтверждающий достижение сертификат передал Деду Морозу основатель, главный редактор книги рекордов Станислав Коненко.

Ранее «Поезд Деда Мороза» — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области — представили в Москве. Состав 11 ноября отправится из Великого Устюга по городам России, совершив остановки в 80 населенных пунктах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

