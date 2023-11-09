«Поезд Деда Мороза» вошел в книгу рекордов России
«Поезд Деда Мороза», проехавший более 33 тысяч километров за три месяца 2022 года, внесли в книгу рекордов России. Об этом сообщили в РЖД.
«"Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров - именно столько он проехал за три месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Подтверждающий достижение сертификат передал Деду Морозу основатель, главный редактор книги рекордов Станислав Коненко.
Ранее «Поезд Деда Мороза» — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области — представили в Москве. Состав 11 ноября отправится из Великого Устюга по городам России, совершив остановки в 80 населенных пунктах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трасса Великий Новгород - Псков перекрыта из-за прорыва канализации
- «Поезд Деда Мороза» вошел в книгу рекордов России
- Депутат Журавлев предложил создать добровольческую армию для СВО
- В России отзовут 55 тысяч автомобилей Haval
- Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
- Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза и может стать рекордным
- Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики
- Напугавшему жену военкора Коца мужчине предъявили обвинение
- В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов
- Глава ЦБ Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru