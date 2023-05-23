В Кабардино-Балкарии запретили использовать беспилотники

Власти Кабардино-Балкарии запретили использование в регионе беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

В Чувашии запретили использовать беспилотники

В республиканском Совете безопасности отметили, что жителям необходимо зарегистрировать свои дроны взлётной массой от 150 г до 30 кг.

Уточняется, что исключение составляют беспилотники, которые используют государственные структуры и правоохранительные органы.

Ранее неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЗапретБеспилотникиКабардино-балкария

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