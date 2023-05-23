В Кабардино-Балкарии запретили использовать беспилотники
23 мая 202316:15
Власти Кабардино-Балкарии запретили использование в регионе беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
В республиканском Совете безопасности отметили, что жителям необходимо зарегистрировать свои дроны взлётной массой от 150 г до 30 кг.
Уточняется, что исключение составляют беспилотники, которые используют государственные структуры и правоохранительные органы.
Ранее неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru