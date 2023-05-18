В Чувашии запретили использовать беспилотники

Он отметил, что страна сегодня живет « в режиме специальной военной операции», и руководство региона должно приложить все усилия для защиты жителей.

Николаев назвал эффективным запрет на использование беспилотников во время майских праздников, учитывая множество проводимых мероприятий с участием большого количества людей.

Руководитель республики добавил, что запрет будет постоянным до особого распоряжения.

