В Чувашии запретили использовать беспилотники

Жителям Чувашии запретили использовать беспилотники без разрешения региональных властей, сообщил губернатор Олег Николаев в своем Telegram-канале.

СМИ: Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области

Он отметил, что страна сегодня живет « в режиме специальной военной операции», и руководство региона должно приложить все усилия для защиты жителей.

Николаев назвал эффективным запрет на использование беспилотников во время майских праздников, учитывая множество проводимых мероприятий с участием большого количества людей.

Руководитель республики добавил, что запрет будет постоянным до особого распоряжения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиЧувашия

Горячие новости

Все новости

партнеры