В Чувашии запретили использовать беспилотники
Жителям Чувашии запретили использовать беспилотники без разрешения региональных властей, сообщил губернатор Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что страна сегодня живет « в режиме специальной военной операции», и руководство региона должно приложить все усилия для защиты жителей.
Николаев назвал эффективным запрет на использование беспилотников во время майских праздников, учитывая множество проводимых мероприятий с участием большого количества людей.
Руководитель республики добавил, что запрет будет постоянным до особого распоряжения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru