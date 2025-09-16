Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после смертельной аварии

Нальчикский городской суд арестовал директора компании «МКД Эльбрус», эксплуатировавшей канатную дорогу на Эльбрусе, где 12 сентября произошла авария с тремя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, причиной трагедии стал сход троса с опоры. Жертвами стали житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и москвич 1967 года рождения. Еще 35 человек эвакуировали, среди них пострадавших не оказалось. Уголовное дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.