Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после смертельной аварии

Нальчикский городской суд арестовал директора компании «МКД Эльбрус», эксплуатировавшей канатную дорогу на Эльбрусе, где 12 сентября произошла авария с тремя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, причиной трагедии стал сход троса с опоры. Жертвами стали житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и москвич 1967 года рождения. Еще 35 человек эвакуировали, среди них пострадавших не оказалось. Уголовное дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали двух подозреваемых

Ранее следователи задержали директора и главного инженера компании-эксплуатанта. Последнему также может быть предъявлено обвинение.

Это уже второе происшествие на канатной дороге в регионе за месяц. В августе в Нальчике оборвался подъемник, в результате пострадали 12 человек. Компания-владелец объекта незадолго до этого была оштрафована за нарушения требований промышленной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

