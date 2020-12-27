В Израиле объявили третий карантин в 2020 году

Власти Израиля с сегодняшнего дня вводят тотальный карантин на фоне пандемии коронавируса. Он продлится до 9 января 2021 года. Об этом напоминает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Израиль запретил въезд иностранным гражданам

Израиль инициировал уже третий локдаун с начала 2020 года.

В стране закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Не работают парки, парикмахерские, пансионаты, увеселительные заведения, рынки и музеи. Жителям запрещено уходить от дома более, чем на километр.

Напомним, предыдущие вспышки заболеваемости коронавирусом фиксировали в Израиле июле и сентябре 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусКарантинИзраиль
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