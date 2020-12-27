В Израиле объявили третий карантин в 2020 году

Израиль инициировал уже третий локдаун с начала 2020 года.

В стране закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Не работают парки, парикмахерские, пансионаты, увеселительные заведения, рынки и музеи. Жителям запрещено уходить от дома более, чем на километр.

Напомним, предыдущие вспышки заболеваемости коронавирусом фиксировали в Израиле июле и сентябре 2020 года.

