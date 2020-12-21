Израиль запретил въезд иностранным гражданам
Израиль с 23 декабря закроет границы для иностранных граждан и введёт обязательный карантин для израильтян, возвращающихся в страну. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает канцелярия израильского премьера, закрытие воздушного пространства Израиля связано с обнаружением нового типа коронавируса.
Согласно решению Нетаньяху, въезд в страну будет запрещён всем иностранцам, кроме дипломатов. Граждане Израиля, которые вернутся в государство в ближайшие 48 часов, будут направлены на карантин по месту проживания. При этом жители страны, вернувшиеся позже, отправятся на карантин в специальные центры.
Накануне вечером израильские власти сообщали о закрытии границ для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Нетаньяху написал в своём Twitter, что при необходимости ограничения могут быть введены и для других стран.
Из-за распространения новой разновидности COVID-19 в Великобритании более 20 стран мира, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с государством.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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