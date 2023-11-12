В Ижевске спасли подростка, увязшего в глине по пояс
Спасатели в Ижевске помогли ребенку, который увяз в глине по пояс на территории стройплощадки. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Удмуртская. Компания подростков перелезла через забор строительной площадки. Один из них увяз в глине. Его товарищи вызвали спасателей.
Ведомство опубликовало кадры спасения подростка. Ребенок не пострадал.
В Томске подростки 15 и 16 лет покончили с собой. Региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о доведении до суицида, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru