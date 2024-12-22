СМИ: Британские солдаты увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат

В Великобритании солдаты тысячами увольняются из армии, сообщает Telegraph.

По данным издания, это происходит несмотря на рекордное повышение зарплаты, которое власти ввели с целью решения кризиса вооруженных сил. Впервые за всю историю страны на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.

Более 15 тысяч человек покинули вооруженные силы за последний год.

Ранее глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

