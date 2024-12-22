СМИ: Британские солдаты увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат
22 декабря 202404:02
В Великобритании солдаты тысячами увольняются из армии, сообщает Telegraph.
По данным издания, это происходит несмотря на рекордное повышение зарплаты, которое власти ввели с целью решения кризиса вооруженных сил. Впервые за всю историю страны на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.
Более 15 тысяч человек покинули вооруженные силы за последний год.
Ранее глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Британские солдаты увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат
- Усик победил Фьюри в бою-реванше
- Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
- Госдума: Россия ответит на атаки БПЛА по жилым домам в Казани
- МВД: Взрыв в банке в Петербурге классифицирован как теракт
- СМИ: В столице Йемена прогремел взрыв
- В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства
- Международный валютный фонд выдвинул новые условия Украине
- «Не смотрите наверх» возглавил рейтинг фильмов-катастроф десятилетия
- Тилль Линдеманн выпустил новую песню и анонсировал тур
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru