В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для ряда граждан в Ивановской области. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что прививку от коронавируса, в частности, должны сделать работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, а также мест гостиниц и отелей и госслужащие.

Руководители должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины до 20 октября, вторым – до 20 ноября.

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За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года – тогда в стране было зафиксировано 27 747 новых случаев заражения.

С учётом тих данных, в нашей стране с начала эпидемии выявили 7 690 110 случаев инфицирования, сообщает RT.


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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Ивановская ОбластьКоронавирусВакцинация
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