Аналитики рассказали, чем россияне заменили Италию и Турцию в августе

В пятерку самых популярных курортов августа у россиян вошли Алушта, Анапа, Геленджик, Сочи и Ялта. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Яндекс. Путешествия» проанализировав переходы со страниц ресурса на сайты партнеров.

При этом отмечается, что к зарубежным поездкам пользователи практически «не проявляли интерес».

Минздрав Турции заявил о коронавирусной безопасности на курортах страны

Что касается популярных направлений в удалении от моря, то россияне чаще выбирали Санкт-Петербург, Москву, Кисловодск и Болокуриху (Алтайский край).

Ранее НСН сообщала, когда выгоднее уходить в отпуск. Согласно информации, опубликованной в сообщении на сайте Госдумы, самым финансово выгодным для ухода в отпуск является месяц, в котором содержится большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КурортыОтдыхОтпуск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры