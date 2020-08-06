Аналитики рассказали, чем россияне заменили Италию и Турцию в августе

В пятерку самых популярных курортов августа у россиян вошли Алушта, Анапа, Геленджик, Сочи и Ялта. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Яндекс. Путешествия» проанализировав переходы со страниц ресурса на сайты партнеров.

При этом отмечается, что к зарубежным поездкам пользователи практически «не проявляли интерес».