Аналитики рассказали, чем россияне заменили Италию и Турцию в августе
В пятерку самых популярных курортов августа у россиян вошли Алушта, Анапа, Геленджик, Сочи и Ялта. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Яндекс. Путешествия» проанализировав переходы со страниц ресурса на сайты партнеров.
При этом отмечается, что к зарубежным поездкам пользователи практически «не проявляли интерес».
Что касается популярных направлений в удалении от моря, то россияне чаще выбирали Санкт-Петербург, Москву, Кисловодск и Болокуриху (Алтайский край).
Ранее НСН сообщала, когда выгоднее уходить в отпуск. Согласно информации, опубликованной в сообщении на сайте Госдумы, самым финансово выгодным для ухода в отпуск является месяц, в котором содержится большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru