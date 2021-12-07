В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»

В Италии первый случай заражения новым видом коронавируса был зарегистрирован еще 27 ноября. Его выявили у сотрудника нефтегазовой компании, вернувшегося из командировки в Мозамбик. Мужчина заразил шестерых членов своей семьи. Отмечается, что заболевание у них протекает в легкой форме.

Ранее более 300 случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Великобритании.