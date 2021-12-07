В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»

В Италии выявили 11 случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом рассказал президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

Отмечается, что новый штамм подтвержден в четырех областях страны: Калабрии, Кампании, Сардинии и Венето.

По словам президента ISS, главным средством контроля над распространением вируса остается вакцинация. Он также призвал население соблюдать все меры социальной безопасности.

Инфекционист призвал относиться к «омикрону» спокойно

В Италии первый случай заражения новым видом коронавируса был зарегистрирован еще 27 ноября. Его выявили у сотрудника нефтегазовой компании, вернувшегося из командировки в Мозамбик. Мужчина заразил шестерых членов своей семьи. Отмечается, что заболевание у них протекает в легкой форме.

Ранее более 300 случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Великобритании.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусИталияОмикрон-штамм
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