В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»
В Италии выявили 11 случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом рассказал президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.
Отмечается, что новый штамм подтвержден в четырех областях страны: Калабрии, Кампании, Сардинии и Венето.
По словам президента ISS, главным средством контроля над распространением вируса остается вакцинация. Он также призвал население соблюдать все меры социальной безопасности.
В Италии первый случай заражения новым видом коронавируса был зарегистрирован еще 27 ноября. Его выявили у сотрудника нефтегазовой компании, вернувшегося из командировки в Мозамбик. Мужчина заразил шестерых членов своей семьи. Отмечается, что заболевание у них протекает в легкой форме.
Ранее более 300 случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru