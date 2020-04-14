В Италии суточный прирост заболевших Covid-19 стал минимальным за месяц

В Италии за последние сутки зафиксировано только 675 новых случаев заражения коронавирусом. Это лучший результат с 10 марта, когда было 529 новых больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные итальянских властей.

Италия поставила суточный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Антирекорд в Италии был побит 21 марта — пиковый показатель прироста составил 4821 случай.

Сейчас в Италии 104,2 тысячи человек болеют коронавирусом, объявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Общее число заражённых в Италии с начала вспышки Covid-19 – почти 163 тысячи человек (третье место в мире после США и Испании).

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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:ИталияКоронавирус