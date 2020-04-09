Италия поставила суточный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

В Италии зафиксирован суточный рекорд по числу выздоровевших после коронавируса людей.

За минувшие сутки здоровыми были признаны 2099 человек. Всего в стране за время эпидемии выздоровел 26491 человек.

Тем не менее за сутки в Италии от коронавируса погибли 542 человека, общее число жертв по состоянию на 9 апреля — 17,6 тыс. человек, передает «Свободная пресса».

