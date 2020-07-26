Мурашко анонсировал добровольную и поэтапную вакцинацию от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о добровольной вакцинации от COVID-19. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1».

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», —отметил министр.

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В первую очередь будут привиты медики, которые работают с больными коронавирусно инфекцией.

Мурашко напомнил, что завершаются испытания вакцины, разработанной учеными центра Гамалеи. Центр «Вектор» ведет фактически параллельную работу.

Премьер Михаил Мишустин заявлял до этого, что над вакциной в России работают 17 научных организаций, которые создали уже её 26 видов. Он также отметил необходимость подготовки производственных площадок к выпуску вакцины.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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