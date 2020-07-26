Мурашко анонсировал добровольную и поэтапную вакцинацию от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о добровольной вакцинации от COVID-19. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1».
«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», —отметил министр.
В первую очередь будут привиты медики, которые работают с больными коронавирусно инфекцией.
Мурашко напомнил, что завершаются испытания вакцины, разработанной учеными центра Гамалеи. Центр «Вектор» ведет фактически параллельную работу.
Премьер Михаил Мишустин заявлял до этого, что над вакциной в России работают 17 научных организаций, которые создали уже её 26 видов. Он также отметил необходимость подготовки производственных площадок к выпуску вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
812 тыс.+5 765 / сут.
Умерли
13 269+77 / сут.
Выздоровели
600 тыс.+3 110 / сут.
- Telegram начал тестировать видеозвонки
- Дегтярев начал общаться с митингующими в поддержку Фургала
- Мурашко анонсировал добровольную и поэтапную вакцинацию от коронавируса
- Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте
- Врач рассказал об отличиях гриппа от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru