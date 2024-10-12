В Испании нашли настоящую могилу Христофора Колумба

Спустя 500 лет ученые обнаружили истинное место захоронения путешественника Христофора Колумба, пишет Daily Mail.

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Исследователи сравнивали ДНК останков, которые находили в испанском Севильском соборе с ДНК родственников и потомков Колумба. Спустя более двух десятилетий поисков ученым удалось найти сходство ДНК.

Однако ученым еще предстоит решить загадку с происхождением Христофора Колумба. Сейчас существуют версии о польском, еврейском и испанском происхождении мореплавателя, однако основная гласит, что великий путешественник был генуэзцем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона.

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ФОТО: /vk.com/s.busurin
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