Археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона

Археологи в Египте выкопали редкий бронзовый меч в ходе изучения древних казарм на северо-западе дельты реки Нил. О находке сообщается на официальном сайте министерства туризма и древностей (MOTA) страны.

Ученые отметили, что на клинке находятся иероглифы, изображающие имя фараона Рамсеса II Великого, который правил с 1279 по 1213 год до нашей эры. Сообщается, что меч нашли в небольшой комнате рядом с входом в казармы, что указывает на то, что оружие предназначалось для боя и не было декоративным.