Археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона

Археологи в Египте выкопали редкий бронзовый меч в ходе изучения древних казарм на северо-западе дельты реки Нил. О находке сообщается на официальном сайте министерства туризма и древностей (MOTA) страны.

Ученые отметили, что на клинке находятся иероглифы, изображающие имя фараона Рамсеса II Великого, который правил с 1279 по 1213 год до нашей эры. Сообщается, что меч нашли в небольшой комнате рядом с входом в казармы, что указывает на то, что оружие предназначалось для боя и не было декоративным.

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По мнению исследователей, меч был подарен высокопоставленному офицеру в качестве королевской награды за некие заслуги. В комплексе казарм также обнаружили кладовые, которые использовали для хранения зерна. Кроме того, на месте раскопок нашли множество захоронений коров.

Ранее польские водолазы компании Baltictech обнаружили недалеко от шведского острова Эланд затонувший парусник 19 века. Отмечается, что судно было доверху загружено шампанским, вином и фарфором, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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