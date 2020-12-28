В Исаакиевской соборе отменены рождественские богослужения

Так, собор закроют для посетителей в период с 30 декабря по 10 января 2021 года. Уточняется, что с 11 января богослужения будут возобновлены.



В пресс-службе добавили, что богослужения на Рождество отменены в соборе впервые со времени его открытия.

В Петербурге два последних месяца из-за сложной эпидемиологической ситуации барам и ресторанам запрещено работать по ночам – позже 23:00. При этом, с 30 декабря по 3 января все заведения закроются совсем.

