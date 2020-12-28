В Исаакиевской соборе отменены рождественские богослужения

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

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Так, собор закроют для посетителей в период с 30 декабря по 10 января 2021 года. Уточняется, что с 11 января богослужения будут возобновлены.

В пресс-службе добавили, что богослужения на Рождество отменены в соборе впервые со времени его открытия.

В Петербурге два последних месяца из-за сложной эпидемиологической ситуации барам и ресторанам запрещено работать по ночам – позже 23:00. При этом, с 30 декабря по 3 января все заведения закроются совсем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИсаакиевский СоборСанкт-Петербург
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