Зюганов назвал вымирание пчел самой большой катастрофой в мире

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это самая большая катастрофа... сейчас, в Южном полушарии погибла половина пчел... Исчезновение пчел, через 10 лет человечество исчезнет», — указал политик.

Ранее на сокращение популяции пчел обратили внимание ученые. По данным специалистов, причиной проблемы стали в том числе глобальное потепление и сокращение среды обитания насекомых из-за застройки. При этом от пчел в значительной степени зависит выращивание сельскохозяйственных культур, так как эти насекомые являются одними из главных опылителей.

Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова указала, что пчелам вредят в том числе использование агрохимикатов и выращивание монокультур на больших территориях, пишет «Свободная пресса». Эксперт указала, что для защиты популяции насекомых следует принять законодательные меры по регулированию агрохимических процедур и видового разнообразия культурных растений.

