В Иркутской области начался новый судебный процесс над «ангарским маньяком»

Суд в Иркутской области приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении бывшего милиционера, «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Заседание проходит в закрытом режиме. В прошлом году Попков признался ещё в двух преступлениях. После этого мужчину этапировали из Мордовии в Иркутскую область, отмечает ТАСС.

Напомним, Попков был задержан в 2012 году. Через три года он был признан виновным в убийстве 22 человек и получил первый пожизненный срок. Еще три года спустя его приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство 56 человек, в них он признался после завершения расследования по первому делу. Таким образом, на счету маньяка – 78 доказанных убийств.

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Между тем, в марте стало известно об освобождении «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Он провел в колонии 17 лет за похищение в 2000 году двух девушек 14 и 17 лет. В течение четырёх лет он держал в подвале, морил голодом, бил, разбрызгивал слезоточивый газ. В 2004 году девушкам удалось передать на волю записку, после чего их освободили.

«Скопинского маньяка» осудили в 2005 году и приговорили к 17 годам лишения свободы. На свободу Мохов вышел 3 марта этого года.

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ФОТО: myslo.ru
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