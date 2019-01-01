В Иркутской области 99% пострадавших получили компенсации

Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили почти 99 процентов пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Единовременная матпомощь выдана 37 683 жителям. В связи с частичной потерей имущества выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей 3 942 людям. Выплату в 100 тысяч рублей из-за полной потери имущества получили 10 943 человека. От 200 до 400 тысяч рублей выплачено иркутянам в качестве компенсации за вред здоровью. Семьи 18 погибших от стихии получили по миллиону рублей.