В Иркутской области 99% пострадавших получили компенсации
Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили почти 99 процентов пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Единовременная матпомощь выдана 37 683 жителям. В связи с частичной потерей имущества выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей 3 942 людям. Выплату в 100 тысяч рублей из-за полной потери имущества получили 10 943 человека. От 200 до 400 тысяч рублей выплачено иркутянам в качестве компенсации за вред здоровью. Семьи 18 погибших от стихии получили по миллиону рублей.
Напомним, в 107 населенных пунктах Иркутской области под водой оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же дорожных участков, повреждены 22 моста. Из-за наводнения в Приангарье погибли 25 человек, 750 человек госпитализированы, семеро пропали без вести.
Ранее НСН пояснила, почему президент России, побывавший в зоне затопления, назвал неразберихой происходящее в Иркутской области.
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