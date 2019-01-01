Путин в гневе, Мутко кается, Левченко молчит - Иркутская аномалия
Президент России назвал неразберихой происходящее в Иркутской области после наводнения.
Форменный разнос устроил президент Владимир Путин ответственным за ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области. Прибыв уже во второй раз в регион бедствия, глава государства убедился, что через три недели после удара стихии там стоит полная неразбериха. Именно это слово пришло ему на ум в разговоре с жителями города Тулун, который особенно сильно пострадал от наводнения. Многие жаловались президенту на то, что до сих пор не получили положенных десяти тысяч рублей на первоочередные нужды - это вызвало у главы государства сильное удивление.
В разговорах с жителями Иркутской области Владимир Путин сохранял невозмутимость, но на совещании, которое он провел в аэропорту Братска после объезда региона бедствия, сразу стало ясно его отношение к происходящему.
«С учетом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной. О чем люди говорят? Не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить. Само восстановление документов тоже должным образом не организовано. Многие не могут это сделать до сих пор».
Отдельно глава государства остановился на том, как обращаются с гуманитарной помощью, поступающей в Иркутскую область. Губернатору Сергею Левченко была адресована довольно резкая реплика президента:
«Слышали, наверное, о чем сегодня говорили, как распределяется гуманитарная помощь? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?»
Срочно навести порядок в выплате компенсаций пострадавшим от наводнения потребовал также Владимир Путин, напомнив собравшимся на совещании, что из федерального бюджета деньги давно пришли. Однако «не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Как это понимать?» - спросил Путин. В начале сентября президент, по его словам, вновь приедет в Иркутскую область и лично проконтролирует, как исполнены все его сегодняшние поручения.
Курирующий от правительства работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко, будучи опытным царедворцем, понял, что каяться нужно прямо сейчас: повинную голову меч не сечет.
«Просто стыдно, что сегодня мы вместе здесь так работаем с губернатором, муниципалитетами, что у людей еще есть неполученные по 10 тысяч», - говорил Мутко.
Каких-либо слов губернатора, сказанных на совещании у президента, СМИ не приводят.
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