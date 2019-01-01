Путин в гневе, Мутко кается, Левченко молчит - Иркутская аномалия

Форменный разнос устроил президент Владимир Путин ответственным за ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области. Прибыв уже во второй раз в регион бедствия, глава государства убедился, что через три недели после удара стихии там стоит полная неразбериха. Именно это слово пришло ему на ум в разговоре с жителями города Тулун, который особенно сильно пострадал от наводнения. Многие жаловались президенту на то, что до сих пор не получили положенных десяти тысяч рублей на первоочередные нужды - это вызвало у главы государства сильное удивление.

В разговорах с жителями Иркутской области Владимир Путин сохранял невозмутимость, но на совещании, которое он провел в аэропорту Братска после объезда региона бедствия, сразу стало ясно его отношение к происходящему.