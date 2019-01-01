Денис Мацуев: В сибиряках сильно чувство локтя

В Иркутской области пятница стала днем траура по 25 погибшим результате разрушительного наводнения. Паводок был вызван дождями и последующим подъемом уровня рек. Наводнение стало сильнейшим с момента начала метеонаблюдений в этих краях – вода поднялась до отметки 14 метров. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. К ликвидации последствий привлечены значительные силы МЧС, а также подразделения Вооруженных сил.

Близко к сердцу воспринял случившуюся в Приангарье трагедию уроженец Иркутска, известный российский музыкант Денис Мацуев. В эфире НСН он выразил намерение помочь пострадавшим от наводнения: