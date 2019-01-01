Денис Мацуев: В сибиряках сильно чувство локтя
Известный музыкант о наводнении в его родной Иркутской области
В Иркутской области пятница стала днем траура по 25 погибшим результате разрушительного наводнения. Паводок был вызван дождями и последующим подъемом уровня рек. Наводнение стало сильнейшим с момента начала метеонаблюдений в этих краях – вода поднялась до отметки 14 метров. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. К ликвидации последствий привлечены значительные силы МЧС, а также подразделения Вооруженных сил.
Близко к сердцу воспринял случившуюся в Приангарье трагедию уроженец Иркутска, известный российский музыкант Денис Мацуев. В эфире НСН он выразил намерение помочь пострадавшим от наводнения:
«Всегда, когда беда, я очень сильно переживаю. Думаю, не только я, здравомыслящие все люди. Когда беда в своем любимом, дорогом Иркутске или области и вообще в Сибири. Я всегда говорил, что сибиряки это как родственники, как национальность отдельная. Для меня все, кто там живет, это очень близкие люди. Когда увидел эти видео ужасные, сразу же вышел на связь со своими друзьями, мгновенно решил сыграть благотворительный концерт, сборы от которого, конечно, пойдут на помощь пострадавшим. Это будет на нашем фестивале ежегодном «Звезды на Байкале», который будет в сентябре».
Наводнение в числе прочего показало чувство локтя сибиряков, их готовность прийти на помощь друг другу, - отметил Денис Мацуев:
«Очереди, которые были в Иркутске и вообще в Сибири, для передачи вещей, продуктов, всего остального – это вот чувство локтя, знаете, наше сибирское. И я воспринял как личную трагедию, естественно, буду постоянно на связи, помогать. Очень много людей, которые готовы были прийти на помощь и продолжают это, я просто знаю. У меня очень много таких знакомых-активистов. Даже активисты не требуются для этого, потому что сибиряки – открытые люди, душевные люди, с чистым открытым сердцем, которые придут на помощь друг другу, где бы это ни было».
Не успела Иркутская область оправиться от наводнения, как в регионе вновь введен режим чрезвычайной ситуации, на сей раз – из-за лесных пожаров. На утро 12 июля зарегистрированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров. С 13 июля в области ожидается пожароопасность лесов — высокая 4-го класса и чрезвычайная 5-го класса, - предупредили в региональном управлении МЧС.
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