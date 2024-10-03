В Иркутске задержаны руководители диаспор по делу о незаконной миграции

В Иркутске задержаны несколько руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает МВД по Иркутской области. В числе задержанных — председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в то время как для другого установлены ограничения в виде запрета определенных действий. Следствие полагает, что с января 2024 года фигуранты, действуя совместно с центром дополнительного образования, за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам поддельные сертификаты, подтверждающие владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Эти документы затем использовались для подачи в миграционные органы МВД.

Россия ограничит срок регистрации для временных мигрантов до одного года

За каждый сертификат преступники получали около 8 тыс. рублей, а их общая выручка превысила 1,5 млн рублей. В ходе обысков, проведенных в офисе и по местам проживания задержанных, были изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей наличными, банковские карты, а также охолощенные патроны.

Следователи СК возбудили уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и организации незаконной миграции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МигрантыИркутскСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры