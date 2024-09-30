Россия ограничит срок регистрации для временных мигрантов до одного года

В России планируется ограничить срок «прописки» для временно пребывающих мигрантов одним годом, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому пункту, регистрация иностранного гражданина по месту пребывания будет осуществляться на срок, указанный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год.