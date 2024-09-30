Россия ограничит срок регистрации для временных мигрантов до одного года
В России планируется ограничить срок «прописки» для временно пребывающих мигрантов одним годом, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новому пункту, регистрация иностранного гражданина по месту пребывания будет осуществляться на срок, указанный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год.
Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
Ранее временная регистрация была возможна для иностранных граждан, находящихся в регионе более трех месяцев, если у них не было постоянной прописки, передает «Радиоточка НСН».
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