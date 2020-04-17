В Иркутске собаку поместили в больницу без права выгула из-за COVID-19

В Иркутске собаку породы шпиц поместили в обсерватор вместе с хозяином — оба недавно вернулись из Таиланда.

Китай исключил собак из списка « съедобных» животных

В минувшую среду в международном аэропорту Иркутска приземлился рейс из Таиланда. Одному из пассажиров, который следовал транзитом в Красноярск, было выдано предписание в течение двух недель находиться в обсерваторе в Шелехове. Туда же поместили питомца, при этом выгуливать собаку запретили.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что бродячие собаки могли быть промежуточными хозяевами COVID-19 — они сначала могли подцепить коронавирус от человека, а уже затем передать его человеку, передает «Свободная пресса».

В конце марта в Ямало-ненецком автономном округе местный житель предстал перед судом за то, что вышел на улицу погулять с собакой, хотя находился на самоизоляции. На мужчину пожаловались бдительные соседи, передает Ura.ru

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ИркутскКоронавирусСобаки
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры