В Иркутске собаку поместили в больницу без права выгула из-за COVID-19
В Иркутске собаку породы шпиц поместили в обсерватор вместе с хозяином — оба недавно вернулись из Таиланда.
В минувшую среду в международном аэропорту Иркутска приземлился рейс из Таиланда. Одному из пассажиров, который следовал транзитом в Красноярск, было выдано предписание в течение двух недель находиться в обсерваторе в Шелехове. Туда же поместили питомца, при этом выгуливать собаку запретили.
Ранее канадские ученые пришли к выводу, что бродячие собаки могли быть промежуточными хозяевами COVID-19 — они сначала могли подцепить коронавирус от человека, а уже затем передать его человеку, передает «Свободная пресса».
В конце марта в Ямало-ненецком автономном округе местный житель предстал перед судом за то, что вышел на улицу погулять с собакой, хотя находился на самоизоляции. На мужчину пожаловались бдительные соседи, передает Ura.ru
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