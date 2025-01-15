В Иркутске пять человек получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции
Пять человек в Иркутске получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции, сообщила Иркутская областная прокуратура.
В ходе расследования установлено, что глава отдела управления по вопросам миграции и ее подчиненная – старший инспектор отдела – получали деньги за организацию нелегального пребывания иностранных граждан на территории региона. Отмечается, что их соучастники обеспечивали беспрепятственное прохождение собеседования на знание русского языка мигрантами без надлежащей проверки уровня владения языком. Общая сумма полученных взяток составила свыше 1,2 млн рублей.
Суд приговорил бывшую сотрудницу отдела и трех женщин к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет колонии, со штрафами от 400 тысяч до трех миллионов рублей. Соучастника группы приговорили к 10 годам колонии со штрафом 2,3 млн рублей.
Ранее бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрия Тахтаулова приговорили к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной миграции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке задержали водителя авто, врезавшегося в двери храма
- Сенатор Епифанова объяснила правила наследования пенсионных накоплений
- В Иркутске пять человек получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции
- СМИ: «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян
- Рогов: Дзержинск перешел под контроль российских войск
- Начался прием заявок на премию ТЭФИ в 2025 году
- СМИ: В Батуми совершили нападение на лидера партии «За Грузию»
- Во Львове перезахоронят останки советского разведчика Кузнецова
- СМИ: Премию «Оскар» могут отменить из-за пожаров в Лос-Анджелесе
- Съемки сериала «Фоллаут» приостановили из-за пожаров в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru