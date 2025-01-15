В Иркутске пять человек получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции

Пять человек в Иркутске получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции, сообщила Иркутская областная прокуратура.

В ходе расследования установлено, что глава отдела управления по вопросам миграции и ее подчиненная – старший инспектор отдела – получали деньги за организацию нелегального пребывания иностранных граждан на территории региона. Отмечается, что их соучастники обеспечивали беспрепятственное прохождение собеседования на знание русского языка мигрантами без надлежащей проверки уровня владения языком. Общая сумма полученных взяток составила свыше 1,2 млн рублей.

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Суд приговорил бывшую сотрудницу отдела и трех женщин к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет колонии, со штрафами от 400 тысяч до трех миллионов рублей. Соучастника группы приговорили к 10 годам колонии со штрафом 2,3 млн рублей.

Ранее бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрия Тахтаулова приговорили к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной миграции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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