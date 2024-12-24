Суд вынес приговор двум подполковникам полиции Москвы за незаконную миграцию
Бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрий Тахтаулов приговорен к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной миграции. Такой же срок получил экс-начальник одного из отделов этого управления Вячеслав Фокин. Вердикт огласил Басманный суд Москвы.
Кроме того, оба приговоренных лишены звания подполковник полиции. По этому же делу приговоров вынесен двум коммерсантам - Андрей Школьников и Виталий Абрамов должны провести в колонии по шесть лет.
Все осужденные имею право на условно-досрочное освобождение при отбытии не менее 1/3 срока наказания, поскольку данная статья Уголовного кодекса относится к преступлениям средней тяжести.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший и действующий на тот момент заменачальника управления по вопросам миграции были задержаны в ноябре 2022 года. По данным следствия, Тахтаулов и Фокин, используя служебное положение, незаконно оформляли приглашения на въезд иностранцев в Россию под видом трудоустройства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru