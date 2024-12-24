Суд вынес приговор двум подполковникам полиции Москвы за незаконную миграцию

Бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрий Тахтаулов приговорен к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной миграции. Такой же срок получил экс-начальник одного из отделов этого управления Вячеслав Фокин. Вердикт огласил Басманный суд Москвы.

Кроме того, оба приговоренных лишены звания подполковник полиции. По этому же делу приговоров вынесен двум коммерсантам - Андрей Школьников и Виталий Абрамов должны провести в колонии по шесть лет.