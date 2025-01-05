Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей
Сотрудники МВД РФ с 5 февраля смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
Соответствующие изменения приняли в августе прошлого года, они вступят в силу 5 февраля.
На официальном сайте МВД РФ поясняется, что полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители.
Ранее в центре Санкт-Петербурга полиция и ОМОН провели рейд против мигрантов. Правоохранители проверили у иностранцев документы, а тех, у кого обнаружили какие-либо нарушения, отправили в отделения полиции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru