Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

На официальном сайте МВД РФ поясняется, что полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители.

Ранее в центре Санкт-Петербурга полиция и ОМОН провели рейд против мигрантов. Правоохранители проверили у иностранцев документы, а тех, у кого обнаружили какие-либо нарушения, отправили в отделения полиции, передает «Радиоточка НСН».

