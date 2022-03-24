Девочка провалилась под лед на «Патриарших прудах» в Москве
24 марта 202217:57
В Москве на «Патриарших прудах» девочка провалилась под лед. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.
Ее спасли прохожие.
Отмечается, что подростки играли возле пруда, когда девочка случайно упала в воду. После этого дети стали звать на помощь, и к ним подбежали случайные прохожие. Один из мужчин прыгнул в пруд и помог девочке выбраться из воды.
Сейчас прохожие ищут родителей подростка.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru