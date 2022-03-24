Девочка провалилась под лед на «Патриарших прудах» в Москве

В Москве на «Патриарших прудах» девочка провалилась под лед. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Ее спасли прохожие.

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Отмечается, что подростки играли возле пруда, когда девочка случайно упала в воду. После этого дети стали звать на помощь, и к ним подбежали случайные прохожие. Один из мужчин прыгнул в пруд и помог девочке выбраться из воды.

Сейчас прохожие ищут родителей подростка.

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ФОТО: Instagram
ТЕГИ:ДетиПроисшествиеВодаРебенокМосква
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