В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед
В Хабаровском крае два ребенка провалились под лед и утонули, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Это случилось 26 октября в поселке Горный. Спасатели провели обследование водоема и вытащили из воды тела детей. Один из мальчиков был найден на мелководье, глубина во втором месте составляла два-три метра. Тела детей переданы полицейским. Для оказания психологической помощи родственникам работает специалист МЧС России.
Известно, что братья шести и десяти лет во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат, который также оказался подо льдом. О случившемся взрослым сообщил друг, который стал свидетелем трагедии.
По данному факту прокуратура начала проверку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед
- В Крыму рассказали, чем заполнят пустые витрины коллекции скифского золота
- Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе
- Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа
- Актриса Светличная обратилась за помощью к Малахову
- Британцы обещают захватить Крым в случае войны с Россией
- В Москве в ближайшие дни ожидается пик заболеваемости коронавирусом
- Матицын обсудил с WADA процесс восстановления РУСАДА
- Аксенов вместо Крыма пообещал Зеленскому «дырку от бублика»
- Королева Елизавета II отменила участие в конференции по климату в Глазго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru