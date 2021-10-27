В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед

Это случилось 26 октября в поселке Горный. Спасатели провели обследование водоема и вытащили из воды тела детей. Один из мальчиков был найден на мелководье, глубина во втором месте составляла два-три метра. Тела детей переданы полицейским. Для оказания психологической помощи родственникам работает специалист МЧС России.

Известно, что братья шести и десяти лет во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат, который также оказался подо льдом. О случившемся взрослым сообщил друг, который стал свидетелем трагедии.

По данному факту прокуратура начала проверку.

