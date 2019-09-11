В интернете начали продавать места в очередь за новым iPhone

11 сентября22:21

На сервисах объявлений купли-продажи начали появляться предложения о покупке места в очереди за новым iPhone по стоимости до полумиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Старт продаж iPhone нового поколения в Москве ожидается 18 сентября. Традиционно очередь выстраивается в один магазин на Тверском бульваре.

Apple намерена увеличить продажи за счет выпуска бюджетного iPhone

На Avito и Юле уже размещены десятки предложений о покупке места в очереди. Цены варьируются от 150 до 500 тысяч рублей.

Также на сервисах появились объявления о продаже новых iPhone стоимостью в несколько раз выше официальной.

Напомним, компания Apple презентовала новое поколение iPhone в Калифорнии 10 сентября.


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ФОТО: РИА Новости
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