В интернете начали продавать места в очередь за новым iPhone

На сервисах объявлений купли-продажи начали появляться предложения о покупке места в очереди за новым iPhone по стоимости до полумиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Старт продаж iPhone нового поколения в Москве ожидается 18 сентября. Традиционно очередь выстраивается в один магазин на Тверском бульваре.