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В интернете начали продавать места в очередь за новым iPhone
На сервисах объявлений купли-продажи начали появляться предложения о покупке места в очереди за новым iPhone по стоимости до полумиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Старт продаж iPhone нового поколения в Москве ожидается 18 сентября. Традиционно очередь выстраивается в один магазин на Тверском бульваре.
На Avito и Юле уже размещены десятки предложений о покупке места в очереди. Цены варьируются от 150 до 500 тысяч рублей.
Также на сервисах появились объявления о продаже новых iPhone стоимостью в несколько раз выше официальной.
Напомним, компания Apple
презентовала новое поколение iPhone в Калифорнии 10 сентября. ФОТО: РИА Новости комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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