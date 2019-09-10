Компания Apple показала новое поколение iPhone

Американская IT-компания Apple презентовала iPhone 11.

Так, внешне новый iPhone напоминает XR, однако новинка имеет две камеры.

Как отмечает Газета.ру, еще среди нововедений - широкоугольные фотографии для задней двойной камеры и режим замедленной съемки для фронтальной камеры.

Презентация новых продуктов Apple идет сейчас в Калифорнии. Рассказывает о новинках представители компании, в частности, гендиректор Тим Кук. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на официальном сайте компании.

В конце августа сообщалось, что весной 2020 года Apple выпустит бюджетный iPhone.

