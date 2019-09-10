Компания Apple показала новое поколение iPhone
Американская IT-компания Apple презентовала iPhone 11.
Так, внешне новый iPhone напоминает XR, однако новинка имеет две камеры.
Как отмечает Газета.ру, еще среди нововедений - широкоугольные фотографии для задней двойной камеры и режим замедленной съемки для фронтальной камеры.
Презентация новых продуктов Apple идет сейчас в Калифорнии. Рассказывает о новинках представители компании, в частности, гендиректор Тим Кук. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на официальном сайте компании.
В конце августа сообщалось, что весной 2020 года Apple выпустит бюджетный iPhone.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп отправил Болтона в отставку
- Ведомства одобрили проект о запрете продажи алкоголя до 21 года
- США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте
- «Боятся плана Путина». В Грузии объяснили, почему страну не принимают в НАТО
- Отчаяние из-за языка. Психиатр о мотивах самосожжения активиста в Ижевске